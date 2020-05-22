周明堂做皮雕已18年，希望能做到退休。（劉秀芬攝）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（左二）參觀復健青年勵進會皮雕工作室。（劉秀芬攝）

位於台南市西港區的復健青年勵進會，長年僱用身障者做皮雕產品，有賴政府多元就業開發方案補助受雇者薪水，讓他們逐年站穩腳步，現在客戶包括鴻海、台積電、中油等大廠，去年營業額首度突破千萬元。

復健青年勵進會的皮革工作室有20人，其中一半是肢體障礙者，坐著輪椅或是手拿拐杖，手藝卻比一般人還精巧，每件皮雕商品從剪裁、雕刻、染色、組裝到包裝全都一手包辦。

勵進會經理林綉玲說，員工從剛開始4人擴增至20人，十多年來幾乎是原班人馬，感情很好就像一家人，她也稱讚身障者手巧、專注力強，只要幫他們備好料，產能及做工甚至比一般人更快、更細緻。

資深員工周明堂，今年61歲，從小罹患小兒麻痺症，18年前當時沒工作，就投入皮革手工藝，一做就是18年，他笑說，很喜歡這個工作，同事都很好，要在這裡做到退休。

工作室的產品設計有質感，還可以客製化，像是知名企業以關公簽名「關佑忠良」做皮雕識別證、廟宇發給信徒的皮雕鯉魚鑰匙圈、農會的皮雕哈密瓜、鳳梨造型零錢包等，因為品質有口碑，吸引各大廠及公部門紛紛下訂，成為股東會及福委會的熱門贈品。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，復健青年勵進會申請多元就業開發方案11年及培力就業計畫7年，分署共補助76人次的人力投入皮雕工作，每人補助3萬5000元～2萬5000元薪資，不僅讓身障朋友有工作，也帶動台南皮雕產業，目前更達到自給自足的階段，是相當成功的案例。

劉邦棟說，分署多元就業開發方案每年補助雲嘉南各民間團體約300個進用人力，今年度即日起至8月31日止受理提案申請，陸續將辦8場說明會，包括5月26日斗六場、虎尾場；5月28日永康場、新營場；6月2日二場台南場；6月5日嘉義場及朴子場，詳情可上雲嘉南分署官網(https://s.yam.com/cpg79)查詢。

(中時 )