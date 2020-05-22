美中兩國之間的緊張局勢因「港版國安法」進一步升高，恐將再度打擊南韓出口前景，周五南韓KOSPI指數收跌1.41%，為1,970.13點，結束連漲5日的升勢，並創下逾兩周來最大單日跌幅。本周韓股收漲2.22%，結束連續兩周的跌勢。

外資在連買3天後轉站賣方，今日賣超韓股4680億韓元，機構投資人亦賣超4560億韓元，而散戶大舉買超9390億韓元。

分析師表示，川普看來已決定將「反中牌」做為年底競選連任的選戰主軸之一，而美中之間的對峙將打壓股市表現。

中國全國人大周四宣布將審議「港版國安法」，美國總統川普對此表示，如果北京當局因去年香港爭取民主的示威抗議活動對香港實施新的國家安全法，美國將做出強烈回應。

大型股普遍收黑，三星電子跌2.4%，SK海力士跌2.52%，現代汽車跌2.78%，起亞汽車跌1.63%。

韓元跌0.49%，收在1,237.0兌一美元。

(時報資訊)