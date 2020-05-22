美中兩國之間的緊張局勢持續升高，投資人擔心這可能危及兩國年初簽定的第一階段貿易協議，周五歐洲股市下跌，延續亞洲股市與美股期貨的疲弱走勢。

泛歐Stoxx 600指數目前下挫1.37%，稍早前一度大跌1.6%，銀行股指數重挫逾3%，跌幅領先所有類股。

歐洲主要股市全面走跌，英國富時100指數跌1.82%，德國DAX指數跌1.41%，法國CAC 40指數跌1.15%。

歐洲最大銀行匯豐在歐洲早盤下挫5%，渣打銀行目前跌3.9%，保德信金融集團大跌8.8%。

美股指數期貨跌幅開始擴大，目前道瓊指數期貨、標普500指數期貨均跌逾0.9%，那斯達克指數期貨下挫逾1%。

近幾日來美中兩國之間的對峙持續擴大戰線，從北京當局對新冠肺炎疫情的處理方式、美方擴大對華為的出口限制及加強對中概股的管控，到最新的中國全國人大準備審議「港版國安法」。美國總統川普已對此表示，如果北京當局因去年香港爭取民主的示威抗議活動對香港實施新的國家安全法，美國將做出強烈回應。香港股市周五表現疲弱，終場收跌逾5.5%。

(時報資訊)