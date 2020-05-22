立法院會今天三讀通過《農民退休儲金條例》，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。

關鍵條文第7條是政府與農民的提繳比率，朝野協商未達共識，經院會表決後通過民進黨團修正動議，農民與政府的提繳比率為一比一。

三讀條文明定，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。此外，農退儲金提繳資格，除了須未滿65歲且實際從事農業工作、具農業保險被保險人資格外，也必須未領取社會保險老年給付。

農委會主委陳吉仲在立法要旨說明，農民退休金制度有助於鼓勵農民儲蓄養老，讓農民與政府共同提繳退休儲金，增進農民退休生活保障。農民退休生活保障水準由「老農津貼」，提升為「老農津貼」加上「農民退休儲金」，使農民年老後享有適當的生活水準保障。完善的農民社會經濟安全網，對於鼓勵年輕人投入農業生產、調整農業勞動力結構、間接促使老農安心退休離農、活絡農地利用及提升我國農業競爭力將有重大助益，農民朋友的生活也將更有保障。

(中時 )