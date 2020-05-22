今日新冠肺炎記者會公布好消息，台灣連40天無本土確診病例，疫情在台灣明顯趨緩，中信兄弟搭上防疫有成的熱潮，推出今年加入中信兄弟擔任二軍投手教練的王建民，代表台灣之光的「40號」專屬商品，今日起在網路搶先販售。

「40」天無本土確診病例是台灣人的驕傲，「40」號則代表台灣一代強投王建民，也是棒球迷心中永遠的台灣之光，中信兄弟臉書粉絲專頁分享，今日起開賣王建民「40號」專屬商品，包含夜光背號T、應援毛巾、戰象披甲球衣，今日起已開放中信兄弟網路商城販售，明日起背號T與毛巾則在南港旗艦店、洲際直營店同步上架。

其實不只中信兄弟搭上防疫熱潮，樂天桃猿最先聞到商機，4月17日台灣4天內3次0確診，當時桃猿隊就趁機推出與「零例」音相同的球員「林立」的防疫商品，短T上還有「林立的威力零例！」的標語，當時獲得網友一片稱讚。

而5月8日是中職首場開放1000名觀眾進場，當時防疫中心指揮官穿著0號球衣到場支持，他當時說，「本土26天零確診，所以我背後是一個0。」因此0號球衣瞬間爆紅，悍將也順勢推出「防疫有你．零號球衣」，售價為2020元。

(中時 )