培育機械及冷凍工業相關人才，台中高工獲台中市政府及教育部補助，斥資1億9926萬元將興建新實習大樓，22日動工，預計明年7月完工，台中市長盧秀燕強調，此大樓啟用後，每年將提供約千名學子實習空間，養成他們的專業知識與技術。

台中高工實習大樓動工，許多地方人士到場祝賀，場面熱鬧。校長黃維賢指出，4年前開始推動興建實習大樓，其間歷經經費變更、都市設計審議及樓地板面積變更等，今年終於正式動土，盼藉此改善校內學習環境，提升軟硬體設施。

盧秀燕說，有80年歷史的台中高中是台灣重要工業技術學校，實習大樓工程早在學校改隸市立前已核定，卻因經費問題、遲遲無法動工，現在終於克服種種困難，順利開工，未來可幫助學生培養實作經驗與能力，將成為人才培育基地。

教育局指出，台中高工是國內工業類科指標學府，培育近10萬校友，這次動工的機械冷凍實習大樓斥資1億9926萬元，將作為機械及冷凍科工業人才實習場域，提供師生健全的實習空間。

(中時 )