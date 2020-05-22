為因應國內疫情趨緩，配合中央「防疫旅遊」政策，新北市和金門22日召開跨縣市記者會，首推第一波縣市跨海互惠旅遊。6月3日就會展開第一批兩地旅遊業者包機踩線，三天兩夜的行程，讓業者藉由踩線之旅，規劃未來兼具防疫和吸引力的旅遊產品。景氣低迷許久，新北市長侯友宜認為，不只要紓困，還要一起脫困，讓產業恢復活力。

「金九金酒」雙城旅遊產品主打年輕人

新北金門跨海互惠旅遊22日記者會，6月3日首發團。

這次的旅遊內容，新北推出著名的觀光產品「青春山海線」，其中的金山和九份號稱「金九」，這兩年力推的深澳鐵道自行車，還有淡蘭古道的坪林體驗都非常熱門。金門因為高粱「金酒」的稱號聞名外，更推出三條最適合年輕人與親子的路線，兩個縣市結合在一起，也就是「金九」和「金酒」。

新北金門雙城合作 觀光節和兌現政見

其實在2018年縣市長大選，侯友宜就曾經到金門為楊鎮浯站台助選，當時雙方還簽署雙城合作計畫，其中一項便是「結合雙邊觀光資源」。如今政見兌現，雙城展開合作，這也讓20多萬居住在新北市的金門人，更有歸屬感。

最重要的是，這次兩地所有踩線點都已取得「OK認證」為主，透過業者自律落實所有旅遊防疫措施，依照交通部觀光局訂定防疫旅遊參考守則。新北市長侯友宜及金門縣長楊鎮浯，以互惠、互利為基礎，共同簽署旅遊合作，未來業者透過防疫旅遊踩線及相關規範，在防疫優先、專業判斷和循序漸進的原則下，陸續推出不同組合的旅遊行程。

楊鎮浯強調，因應交通部5/15公告三階段的觀光防疫鬆綁，在第一階段防疫旅遊，由各縣市公協會啟動防疫旅遊踩線新政策，金門縣政府第一時間快速啟動規劃，邀請金門地區業者推防疫旅遊、安心旅遊，同時也跟新北市政府共同規劃互送踩線團，雙方在最短的時間內、以超高的效率促成的今日的跨海縣市合作及防疫旅遊連線。

此次「金新款待，真心款待」跨海踩線遊程，參與的團體包括了(全國)旅遊公會、相關協會，國內航空公司華信等全力相挺，雄獅集團居間聯絡，展現觀光相關產業，面對疫情後的高效率。

(中時電子報)