政府打算將《勞工職業災害保險及保護法》、《最低工資法》列為本會期優先法案，工商團體負責人直呼，應先檢討《勞基法》，特別是導致勞資不和諧的一例一休制度，應將三修「《勞基法》一例一休」制度列為最優先，並針對不同行業提出不同規範，增訂「服務業專章」。

商總理事長賴正鎰指出，一例一休導致勞資關係緊張，雇主更是動輒得咎，動不動就被罰，且《勞基法》早已不合時宜，政府若要修法，應優先考慮三修《勞基法》一例一休制度，最好增訂「服務業專章」，針對不同行業提出不同規範。

他說，從一例一休制度實施以來，工商企業界已反映多次，現行一例一休制度彈性不足，而且導致勞工薪資減少、企業成本增加，特別是很多服務業都出現排班難的問題，為保障企業經營彈性、勞工權益，建議三修《勞基法》一例一休制度，依各不同行業訂定不同規範。

工商協進會理事長林伯豐也認為，若要增訂勞動相關法令，應先檢討《勞基法》一例一休制度，並透過勞資政協商機制，落實周休二日，並賦予政策更多彈性，來化解勞資緊張的關係，並讓勞工可以賺取更多的加班費，也同時解決資方人力排班難的問題。

(工商 )