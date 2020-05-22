疫情激勵宅經濟起飛，保全業也受惠；中保科（9917）今年以來，客戶數增加數千戶、熱顯像儀銷售146台；新保（9925）旗下雲端居家照護Care U累計戶數較同期成長107%。

中保科、新保預期，今年營運將因宅經濟市場商機增大，營收成長幅度會比去年大。

針對疫情，中保科今年強化旗下包括，提供消毒殺菌服務、可自動偵測人體溫度狀態的「紅外線感應熱顯像儀」、復興空廚調理包業務等非系統保全業務。

其中，消毒殺菌服務的業績成長30％、「紅外線感應熱顯像儀」訂單大增，今年以來已售出146台、調理包業務量比去年同期成長近50％。

新保在疫情期間超前部署，今年以來新保旗下雲端居家照護Care U累計戶數較同期成長107%，AED業務拓展成長25.41%。

中保、新保指出，在系統保全業務穩定成長，加上宅經濟民生服務業務成長快速下，預期今年營運成長審慎樂觀。

(工商 )