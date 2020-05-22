苗栗縣政府自籌859萬元購置1萬4000多劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗，上月30日宣布設籍苗縣之65歲到74歲長者可免費開打。（本報資料照）

苗栗縣議員孫素娥（左）關心銀髮族健康，呼籲縣府應每年編列購置肺炎疫苗的預算。（摘自苗栗縣議會直播）

苗栗縣政府擴大肺炎鏈球菌多醣體疫苗免費施打對象，凡設籍滿65歲以上且尚未接種者，可帶身分證、健保卡到鄰近衛生所施打疫苗，不過卻因分批供貨，導致供不應求的情形，衛生局長張蕊仙22日在議會答詢時指出，去年底向廠商預購的1萬4315劑現已全數到位，民眾無需恐慌，1年4季都能接種。

依據衛福部統計資料，肺炎已連續3年占十大死因第3位，但中央僅免費提供75歲以上長者接種1劑肺炎鏈球菌疫苗，苗栗縣長徐耀昌為提升銀髮鄉親的免疫力，自籌約859萬元經費添購1萬4315劑疫苗，並於上月30日宣布開打。

不過因疫苗全球大缺貨，廠商分批供貨，加上新冠肺炎疫情肆虐，民眾誤以為此肺炎疫苗可抵抗新冠肺炎紛紛搶打，導致供不應求的情形，甚至有鄉親不惜跨到隔壁鄉鎮市衛生所搶名額，造成住在該鄉鎮市的長者沒疫苗打，只好排隊等疫苗到貨，讓縣府美意大打折扣。

縣議員孫素娥指出，縣府補助65歲到74歲的長者免費施打肺炎疫苗是德政，但全縣65歲以上的長者過9萬人，與現有免費名額相比明顯不足，平均每6人僅1人可免費施打，若超過名額，自費施打1劑要3000多元，因此建議應逐年編列此預算，以維護鄉村型鄉鎮銀髮族的健康。

衛生局長張蕊仙解釋，依據中央流感疫苗接種政策，通常購置疫苗數量為設籍人口的25％，而苗縣優於其他縣市，是以全縣65至74歲長者人口的30％計算，依往年經驗評估也沒有供不應求的狀況，去年甚至到2月還有剩，因此鼓勵鄉親接種疫苗，打疫苗是預防疾病最有效的方法；縣長也允諾每年編列經費延續政策。

(中時 )