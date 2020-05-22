國內疫情顯著趨緩，由日前五一長假及母親節餐廳人潮回流盛況，可見民眾外出用餐信心已逐日回升，無疑為台灣餐飲市場注入一劑強心針，與此同時，國內發卡銀行也看好這波5月春燕帶來的景氣回暖，抓緊腳步推出實體餐廳優惠，以兆豐銀行為例，便與知名連鎖餐廳合作，推出包括「古拉爵」消費滿千送PIZZA、「小蒙牛」4人同行送好禮及「欣葉台菜」每人招待甜湯等全台近300家實體餐廳優惠，同時兆豐銀行也持續推出美食宅配回饋，如foodpanda外送最高折抵53％優惠，力拚實體與線上餐飲的虛實整合，緊抓消費者胃口之餘，也力拚錢包動卡率。

根據經濟部統計處研究指出，今年3月餐飲業受疫情影響，營業額年減21％，為減緩疫情帶來的景氣寒冬，超過五成餐飲業者主動提供外送及宅配服務，這股風潮同樣吹向在台灣擁有277間餐廳的王品集團，旗下近20個品牌首度投入便當外送，民眾都可透過「王品瘋美食APP」訂購，宅在家中就能輕鬆享受各式美食。同時為了招攬客戶，王品集團也與兆豐銀行聯袂合作，若綁定兆豐銀行任一信用卡支付，民眾還可享有6％瘋點數回饋，吸引不少卡友躍躍欲試。

除了餐飲APP優惠，行動支付強打的回饋同樣相當吸引人，以「台灣PAY」為例，6月底前綁定兆豐銀行任一信用卡，消費即可享5％刷卡金回饋，每月最多可獲得300元，相當於6,000元以內的消費都能拿足回饋，且回饋店家不只侷限餐廳，舉凡全聯、美廉社等全台所有接受「台灣PAY」支付的商家皆可獲得回饋，民眾不妨多加利用。

(工商 )