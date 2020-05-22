北韓最高領導人金正恩

北韓最高領導人金正恩4月神隱近3星期後，雖然北韓官媒1日公開他現身，為順天磷肥廠竣工儀式剪綵的照片和影片，以破除有關他腦死和病逝種種傳聞，但似乎沒有平息外界的疑問。

就在金正恩再度神隱的敏感時機之際，據韓國《東亞日報》報導，北韓官媒《勞動新聞》20日刊登了名為「縮地法秘訣」的文章，罕見地承認最高領導人不是神。

長久以來，擁有「白頭山血統」的金氏家族一直在北韓享有如神般的存在。就算在南韓，北韓國父金日成的「縮地法」也廣為人知。

不過，文章中說，金日成1945年11月在與平安北道龍川郡居民見面談話時，現場一位居民說：「想聽您講講抗日游擊隊時期使用縮地法的故事。」可是他回答：「事實上，人一會兒在，後來又消失不見，接著又出現，這種縮短距離、來去自如的事情，其實是做不到的。」文中說，當時他並表示，「能戰勝日本帝國主義，是因為得到了人民的積極支持。如果有『縮地法』，那應該是群眾的『縮地法』。」

然而，先前北韓一直透過「將軍使用縮地法」等宣傳歌曲，向學生和大眾教育金日成在抗日時，不斷使用「縮地法」四處活動，而南韓人也眾所周知。而就在各方對金正恩的健康與生死高度關注之際，平壤在官媒上刊登似乎否定這說法的報導，被認為十分不尋常。

(中時電子報)