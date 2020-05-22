台中市農業局長蔡精強表示，會在一兩周內通知大肚、龍井區的農會，舉行協調會商討補助事宜。（盧金足攝）

受新冠疫情疫情衝擊，飯店、餐廳生意也受影響，波及餐飲業上游供應鏈，讓西瓜在5月初面臨近年來罕見的低位價，市議員林汝洲22日質詢時為瓜農發聲，平常一斤13、14元的西瓜，產地收購價一度跌到5元，大肚、龍井是西瓜重要產地，耕種面積最高合計可達6、70公頃，瓜農種越多，虧越多，農業局長蔡精強表示，將在一兩周內與大肚、龍井區的農會商討補助事宜，減少瓜農損失。

林汝洲為瓜農鳴不平，俗語說「種瓜得瓜」，但辛苦的瓜農「種瓜只得到辛酸」，大肚、龍井的瓜農這幾天一直到他的服務處吐苦心，瓜農抱怨西瓜成本每斤7到8元，但產地收購價喊到每斤5元，大嘆賺不到工錢，「不如自己開小發財車出去賣！」

林汝洲指出，農業局運銷加工科曾行文中央，要求中央補貼團購運費，卻被以買氣將會上升等理由駁回，農業局也沒有進一步的補助措施，不顧瓜農在低價期間的損失。

他強調，農民是風險承受能力最低的一群，農業局要加強編列西瓜運費補貼、及輔導製造加工的經費，並協助疫情期間銷路受影響的農民，不能讓農民的損失，最後隨著中央的一紙公文石沉大海。

蔡精強表示，已有掌握到農民的損失狀況，會在一兩周內通知大肚、龍井區的農會，舉行協調會商討補助事宜。

(中時 )