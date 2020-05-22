溪頭教育園區內，發現遊客私自取用國有竹林材料，蓋竹棚，園區人員還發現，此處還搭有塑膠布擋雨。（臺大實驗林提供／黃國峰南投傳真）

溪頭教育園區內，近日民眾檢舉在天文台附近蓋竹棚，園區人員著手拆除。（臺大實驗林提供／黃國峰南投傳真）

溪頭教育園區內，近日民眾檢舉在天文台附近蓋竹棚，園區人員著手拆除，並清出不少垃圾。（臺大實驗林提供／黃國峰南投傳真）

溪頭自然教育園區，繼日前發生有遊客貪小便宜盜挖竹筍，現又有民眾向園區檢舉，在溪頭天文台附近步的竹林內，有遊客私自砍伐竹林，取用竹子搭起竹棚架供休息使用，園方表示今年3月時就已拆除10多處的竹棚，現又死灰復燃，將嚴格執法，立即強制拆除。

園區表示，此現象數年前就有，有遊客在園區偏遠處，蓋起第一座竹棚後，就後繼有人，在區內各處蓋起竹棚，規模不一，有些還濫墾山坡地，破壞水土保持，並存放鍋碗、瓦斯爐、泡茶器具，現場挖竹筍煮食、泡茶等，更有甚者還蓋上帆布遮雨，並配有儲水桶、電瓶、電視天線等，誇張行徑讓園方直搖頭。

園區指出，今年1月就上山勘查，並依照森林法第51條貼出公告，要求建造者1個月內自行拆除，3月23日請警方協助，在園區拆除大大小小10多處竹棚，並清出2大卡車的垃圾，沒想到此次民眾檢舉處，即為上次已經拆除處舊地附近，研判應該是同一位事主，此次將不在公告，立即強制拆除。

園區表示，民眾擅自砍取國有林地上的竹材，並在國有地上擅自蓋起竹棚，已違反森林法第51條，將處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金。

(中時 )