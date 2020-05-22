古寧頭北山蚵田是金門主要的牡蠣養殖區，無汙染石頭蚵廣受歡迎。（李金生攝）

金門地區牡蠣最近突然變得又瘦又黑，引起蚵民憂心，縣水試所與環保局赴北山、安岐海域勘查，確認與天氣悶熱溫差大，又碰到雷雨有關，至於海水出現油花汙染斑點，則是球型棕囊藻增生，對養殖區的水質並無影響。

縣府建設處和水試所5月中旬接獲蚵民反映，指牡蠣出現櫛狀鰓呈明顯黑色，同時養殖區水體漂散類似油花斑點，懷疑可能有水質汙染情況。

縣水試所偕環保局赴古寧頭北山海岸及安岐海岸勘查，發現2地的牡蠣肥滿度與5月初相比呈大幅消瘦，導致黑色部分組織更加明顯，研判與最近天氣悶熱溫差大，又下起雷雨有關。

另在北山一帶岸際並未發現油氣或油汙現象，至於水體漂散類似油花斑點，則是球型棕囊藻增生引起，通常在大雨過後，陸地的雨水沖入海中，導致周遭海域營養鹽增加，加上沿岸海流蓄積，就會造成藻類的增生，但對於養殖區水質並無影響。

縣水試所表示，受到極端氣候影響，未來類似情事在夏季或季節轉換時，發生頻率有可能會增高，該所去年因部分養殖區牡蠣不明原因大量死亡，即曾採集20個樣本委託台大獸醫學系進行病理切片檢查，但並未發現特定病原，結論傾向是養殖管理造成的問題。

(中時 )