受鋒面影響，台南市連日來多處降下豪大雨，水利署22日下午發布鹽水埤調節性放水通知，提醒下游新化、新市區居民注意。

為了預防瞬間強降雨帶來淹水災情，台南市新市區公所、台南市警察局善化分局於部分低窪地區進行預防性封橋封路。

新市潭頂溪「崙頂1號橋」、「崙頂2號橋」、「潭永橋」正在改建，引道尚未完成，「虎山過水橋」橋面較低，為民眾行車安全，進行封橋。

另外新市三舍椰樹腳涵洞、永就里永就國8涵洞因地勢低窪，因此也進行預防性封路。

(中時 )

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