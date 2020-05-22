避免強降雨帶來災情 台南新市4橋、2涵洞預防性封路 16:572020/05/22 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 避免強降雨帶來災情，台南新市4橋、2涵洞預防性封路。（台南市善化警分局提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受鋒面影響，台南市連日來多處降下豪大雨，水利署22日下午發布鹽水埤調節性放水通知，提醒下游新化、新市區居民注意。 為了預防瞬間強降雨帶來淹水災情，台南市新市區公所、台南市警察局善化分局於部分低窪地區進行預防性封橋封路。 新市潭頂溪「崙頂1號橋」、「崙頂2號橋」、「潭永橋」正在改建，引道尚未完成，「虎山過水橋」橋面較低，為民眾行車安全，進行封橋。 另外新市三舍椰樹腳涵洞、永就里永就國8涵洞因地勢低窪，因此也進行預防性封路。 (中時 ) #新市 #台南市 #涵洞 #新市區 #低窪 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市不動產估價師公會 贈防疫神器 04:102020/05/18 投資理財 台南市首座立體機車停車場 開工動土 11:512020/05/18 生活 路樹壓死人 台南市要求校園全面盤點樹木狀況 10:532020/05/20 社會 WoW！係首長 》為疫情嗆中央後悔嗎？黃偉哲：政治上會 14:272020/05/21 政治 視察麻豆淹水明星災區 黃偉哲：慎防今晚豪大雨 17:092020/05/21 生活 申請入學放榜 台南南光高中4人錄取醫學、牙醫系 19:002020/05/21 生活 大雨來襲 台南22日上午5點更新上班上課訊息 21:392020/05/21 生活 億載國小連續7年有學生當選台南市十大傑出兒童 11:282020/05/22 生活 深夜大雨傾盆 台南市安中河再現 15:302020/05/22 社會 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 雨炸台南曾文水庫 進帳水量仍差去年一大截 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。