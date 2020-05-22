高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，最新民調出現驚人變化！「罷韓」投票前2週，據媒體今公布罷韓民調，結果顯示有45%高雄市民同意罷免，但較兩個月前減少5個百分點，有51%市民表示將會去投票，較三個月前調查略減6個百分點。

據《TVBS》今(22日)公布最新民調，結果顯示，「此次罷韓投票意願？」，有51%市民表示將會去投票、不會去投票的比例為38%、表示不一定也有10%，但較三個月前調查略減6個百分點。

民調也進一步詢問有投票意願民眾，「將投票同意罷免或是不同意罷免？」結果顯示，願投票的選民中，有73%市民表示「會投同意罷免」、10%投「不同意罷免」，有16%未決定，也較2月初調查減少6個百分點。經換算後約佔全體20歲以上高雄市民的45%，高於選罷法25%的門檻，但較2月調查的50%減少5個百分點，市民對罷免案態度是否出現有變化，值得觀察。

值得注意的是， 總統大選至今四個多月，韓國瑜回歸市政後面臨新冠肺炎疫情的考驗，對其「施政表現調查」，結果顯示，不滿意比例則為50%，較上次調查減少4個百分點、而也有27%高雄市民表示滿意，也較2月初調查減少6個百分點，另外有22%未表態，可以得知，不滿意比例仍較滿意比例高了兩成以上。

本次調查係《TVBS民調中心》於109年5月18日至20日進行調查，抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，成功訪問有效樣本1237位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點以內。

(中時電子報)