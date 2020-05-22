林鐵奮起湖車站附近鐵軌遭土石掩蓋 預計明日清理完成 17:082020/05/22 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉縣山區連夜豪雨，林鐵50k＋300處因土石滑落鐵軌遭掩蓋無法通行。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22日因滯留鋒面及西南氣流影響，嘉義縣山區發生豪雨，林鐵奮起湖車站以上路段（50k＋300）土石滑落鐵軌遭掩蓋，無法通行，林鐵及文資處表示，若天候許可，預計23日可清理完成。 林鐵及文資處指出，本線其餘路段巡檢正常，23日嘉義至奮起湖站先行復駛，阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3支線，及嘉義到北門站「檜木列車」，路線巡檢正常，23日起均正常營運。 (中時 ) #奮起湖 #路段 #鐵軌 #嘉義 #土石 也許您會感興趣 推薦閱讀 員警不畏豪雨急拉封鎖線 疏導車輛遠離淹水路段 17:092020/05/18 社會 國光客運砸2.2億 購22輛電巴 04:102020/05/19 產業．科技 台中清晨風強雨驟 同路段連2天行道樹倒塌 11:382020/05/19 社會 台中清晨風強雨驟 同路段連2天行道樹倒塌 11:422020/05/19 社會 嚴防梅雨勢釀災 125名特戰勇士前進偏遠土石流潛在山區待命 18:392020/05/19 社會 竹縣4易肇事路段 設左轉車道改善安全 04:102020/05/20 地方新聞 520嘉義市長黃敏惠送愛的禮物 免費搭電動公車有驚喜 17:322020/05/20 政治 朽木壓死人 南市路樹全面健檢 04:102020/05/21 地方新聞 台鐵新豐=竹北間恢復雙線行車 12:532020/05/22 生活 因雨土石滑落 台鐵東正線新豐至竹北一度受阻 14:182020/05/22 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 雨炸台南曾文水庫 進帳水量仍差去年一大截 - 生活 氣象局最新預測出爐 一張圖讓人驚呆：南部慘了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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