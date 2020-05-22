22日因滯留鋒面及西南氣流影響，嘉義縣山區發生豪雨，林鐵奮起湖車站以上路段（50k＋300）土石滑落鐵軌遭掩蓋，無法通行，林鐵及文資處表示，若天候許可，預計23日可清理完成。

林鐵及文資處指出，本線其餘路段巡檢正常，23日嘉義至奮起湖站先行復駛，阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3支線，及嘉義到北門站「檜木列車」，路線巡檢正常，23日起均正常營運。

(中時 )