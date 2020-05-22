「港版國安法」納入全國人大會議議程引發香港與國際關注，大陸全國政協常委唐英年認為，法案通過後，大陸中央機構的執法人員或能直接在港執法，特別是針對與外國機構有關係並從事顛覆國家與侵犯主權活動的人士。

據《東網》報導，前香港財政司長、目前擔任大陸全國政協常委的唐英年在受訪時表示，「某一些執法人員，因為已經掌握到一些資料，香港某一些份子與一些外國機構有顛覆國家或侵犯中國主權或發展利益的關係，因為他(內地執法人員)過往不可合法地，不可在港做任何行動，現在可以的。」

大陸全國人大常委會副委員長王晨今天在北京表示，大陸中央政府會根據需要在港設立有關機構，依法履行維護國家安全的職責。唐英年估計，這些機構將包括執法機關，不過，實際草案內容仍待大陸全國人大常委討論。

唐英年指出，近期香港情況不斷惡化，北京認為有迫切性和權責就香港國家安全有所作為，相信大多數港人會支持；他還強調，大陸有權按照《基本法》第18條，將香港國安法納入附件三，不認為如此做法會削弱「一國兩制」。

唐英年表示，商界首要重視穩定和法治，有規矩以便作出投資決定，制定國安法將有助穩定社會。他強調國安法對大部分市民不會有影響，因他們奉公守法，都不會做出叛國及分裂國家的行為，而言論及集會等自由仍受到《基本法》保障。他估計訂立「港版國安法」或會再引起遊行及搗亂，亦會有人感不安，但他相信警方一定嚴正執法。

(中時電子報)