2020年5月20日臺灣銀行在臺灣銀行公庫部，舉辦121週年行慶慶祝大會，由臺灣銀行董事長呂桔誠親自主持慶祝大會。因應新冠肺炎疫情防疫措施，會場座位安排保持一定的社交距離，僅約50位主管參與現場行慶活動，同時透過視訊分享同仁。臺灣銀行別具巧思製播120週年經營歷程精華影片，由全行約200個單位共襄盛舉錄製的生日祝賀影片，透過影片讓防疫措施產生之實體距離無形中縮短了，同仁間內心更形緊密，度過一個兼顧防疫又意義非凡的121週年行慶慶祝活動。

呂桔誠致詞時，首先感恩能與一群卓越的同仁，共同站在歷史的轉轍點，領受過去120年來前輩累積的成果，但同時也承接一項使命，就是一起攜手「建構領導銀行，布局全球市場」，迎接下一個120年。

呂桔誠更特別感謝，在疫情發生以來，全行所有經理人帶領著同仁一起付出，從防疫到紓困，從紓困到振興，每位同仁都備極辛勞；總行高階主管、總經理和他幾乎每個周末都進銀行，堅守崗位、發揮專業所長分工合作，帶領同仁精進系統並隨時on-call、處理防疫工作、辦理授審業務、確保整體營運順暢，也感謝工會理事長多處支持，在經費有限的情況下，讓經營團隊仍保有彈性空間，一起來為客戶提供服務。

呂桔誠表示，健康成長的實體經濟與安定的社會氛圍，是建構穩健金融體系重要的基石，在此可以說臺灣銀行同仁做到了。看到授審部在經理帶領下，同仁每天工作到晚上9、10點，由衷感謝每一位同仁的努力與付出。在疫情這段期間，大家一同走過防疫過程，也分享臺灣防疫成功的光榮。

在紓困業務，感謝總經理所領導團隊的齊心努力下，無論是授審、企金、消金、資訊及各營業單位皆全力以赴，到5月20日為止，臺灣銀行已經核准超過950億元，邁向1,000億元大關，佔全國總核准金額大約17％，遠超過臺灣銀行的放款市占率9.3％。

勞工紓困貸款更是辛苦，每天平均收件3,000～5,000件，臺灣銀行同仁以熱情幫助勞工朋友，讓每位勞工可以有尊嚴地回家，維持他們家庭的生計。這背後所代表的是所有同仁的付出，也是臺灣銀行作為政策性銀行對社會的貢獻。同時呂桔誠體恤員工，親自向行政院、財政部報告，長官們對臺灣銀行這段期間的付出極為肯定。

最後，呂桔誠亦勉勵所有同仁，振興措施即將啟動，各部門早已參與規劃預備，振興券的兌付處理將由臺灣銀行擔任經理行，當然會是一番挑戰，但相信臺灣銀行同仁一定可以做得很好，與社會大眾共同感受政府的美意與喜悅。此次慶祝大會雖受疫情影響，人的距離雖然變遠，但心更接近了，全體同仁透過一起防疫、一起提供紓困、一起辦理振興，能再一次擦亮臺灣銀行的招牌，再一次共同分享光榮感。

(工商 )