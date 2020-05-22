香港恒生指數22日收盤重挫5.56％，跌1,349點，創2015年7月以來最大單日跌幅，全市上漲個股僅約230檔，藍籌股全線下挫。香港本地地產股領跌，信和置業、領展跌約10％。

憂慮引入國安法香港社會抗議再起，同時中美關係繼續緊張，港股22日賣壓龐大，曾跌逾1,400點，創七個星期低位，藍籌及國企成分股全軍覆沒。

恒指開盤跳空大跌523點，報23,756點，已是今日最高，半日報23,160，跌1,119點。港股午後受A股及美股期貨跌幅擴大拖累，挫逾1％。15時後曾跌1401點，見22,878點，創4月2日以來新低。恒指收盤報22,930，大跌1,349點，跌幅達5.6％，創近兩個月收盤新低。

大市全日成交達1,805.46億港元，創3月19日以來最多。

國企指數收報9,426點，急跌423點或4.3％。

騰訊跌4.8％報412.4港元，成交居首達157.77億港元。信置及領展跌一成，藍籌中表現最差。

(工商 )