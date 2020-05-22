受中美貿易紛爭、中東地緣政治緊張、新冠病毒疫情等等不確定性的影響，今年以來全球金融市場表現震盪，雖然新冠病毒疫情有趨緩態勢，美歐逐漸經濟解封，不過穩健投資人還是要有風險控管意識。

觀察投信發行的跨國組合基金近一月績效表現，其中以群益多重資產組合基金6.24％表現最佳，其他前五名依序為國泰泰享退系列2049目標日期組合-美元A5.85％、國泰泰享退系列2039目標日期組合-美元A5.61％、群益環球金綻雙喜A（累積型-澳幣）5.12％、富達卓越領航全球組合5.05％。而今年來以群益環球金綻雙喜基金7.3％表現最佳，群益多重資產組合基金4.61％表現居次。

投信法人表示，在市場波動度也相對提升下，建議投資人不妨以跨國組合基金的多重資產布局特性來因應，達到進可攻、退可守的投資效果。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，受新冠病毒疫情影響，今年來全球股市出現較大的震盪，不過這並非經濟基本面出現惡化，且在企業獲利成長態勢未變下，仍為股市提供重要支撐，因此後續仍有表現契機，只是股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔，接下來的布局難度提高，風險機會並存下，投資人有將資金移往安全的標的趨勢。

海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局，參與風險性資產投資機會，又可分散單一資產波動風險，對穩健型投資人來說，不失為一布局方式。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，展望後市，歐美新冠病毒疫情發展將是觀察重點，由於美國累積確診病例已躍升全球首位，經濟解封又在即，美國疫情更值得關注，後續金融市場仍將處於震盪加劇的態勢，操作策略上，持股比重維持中立，未來將視歐美新增病例是否趨緩等因素，並觀察企業財報與展望，陸續可提高持股比重。債券部份，可優先加碼配置高評級的投資等級債，並維持一定比例的公債避險，但調降存續期間，降低美債殖利率若大幅彈升對投資效益的負面影響。

(工商 )