日前特斯拉執行長馬斯克為了加州廠復工的事情，屢次跟當地政府官員放話，甚至揚言要硬性開工，就算自己被抓也沒關係。如今，馬斯克似乎終於如願以償，根據外媒報導，特斯拉已經向員工發出電子信件，表示從今天(22日)起，加州弗里蒙特及內華達州將全面恢復正常運作。

CNBC報導，特斯拉人資主管Valerie Workman周三發給員工信件中提到，加州弗里蒙特的組裝廠與內華達州的電池廠將在本周五(22日)全面復工，信中也提及，公司已做好萬全的防疫措施。

不過若是員工擔心染疫，也可以向人事提交無薪假申請，一旦獲准，將可以在五月底前續放無薪假。

由於疫情衝擊，特斯拉美國廠僅維持最低限度的基本營運，5月9日時，馬斯克原本期待，可以跟著加州放寬限制而重啟工廠，但後來卻遭到當地郡政府拒絕。

對此，馬斯克也向該地政府提起訴訟，認為其做法違反美國憲法，並威脅要將總部遷出加州，不過，隨著復工獲准，特斯拉也在周三撤銷告訴。

加州州長Gavin Newsom日前表示，他不擔心特斯拉會遷出加州，因為我和馬斯克進行很多的討論，我們致力於推動創新、低碳、綠色經濟等，並且就會在該州加速發展。

(中時電子報)