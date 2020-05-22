台中市「財團法人迎曦教育基金會」、「社團法人台灣陽光婦女協會」及「社團法人中華民國失智者照顧協會」3個民間團體，長期幫助弱勢，日前在企業資金挹注下，成立北區聯合辦公室、約150坪空間，提升服務能量，全心投入服務弱勢族群。

聯合辦公室執行長、秘書長陳淑圓指出，10多年來，從1張辦公桌、1位社工到現在幾十位夥伴，一路走來非常不容易，在工作人員悉心準備之下重新回顧這些年的艱辛過程，新冠肺炎期間募款艱困，還有企業願意捐贈辦公室，相當感動、非常感謝。

陳淑圓說，未來3個民間團體不用再搬來搬去、免租房子，多出的資源可用於社會福利運用，在專業上發展出不同的特色服務，且聯合分工合作的組織運作，是全台灣唯一、獨具特色的聯盟組織。

社會局副局長陳仲良表示，3組織經歷金融風暴時期還從夾縫中求存，結合政府、民間等各方資源一步一腳印地募款及服務，服務對象從兒童、青少年、成人、老人、家庭，甚至失智症及其家屬，及台灣的嚴重問題毒品、食物銀行、失智等，來自民間團體的力量如此強大，令人敬佩。

(中時 )