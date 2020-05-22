美國總統川普擬再下重手，針對原先已經向華為祭出的晶片供應限制補「破洞」，為了避免華為繞道，將著手研擬更加嚴苛管制，台灣IC設計廠各個繃緊神經，深怕遭到波及，其中遭點名恐受到衝擊的個股包括龍頭聯發科(2454)，以及立積(4968)、敦泰(3545)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)等，也導致今(22)日股價一片慘跌，聯發科重挫4.84%，收在442元，但其實華為對聯發科採購以中低階手機的4G晶片為主，估計占比約5~10%，假設後續華為因為美方持續打壓，手機市占率下滑，其他陸系品牌也極有可能跟風減少採用高通晶片，則聯發科還是有機會受惠，市場可以不用過分悲觀。

華為位居全球智慧型手機二哥，其自家還有海思晶片，負責高端旗艦智慧機，其向聯發科主要採購的是用於中低階手機的4G晶片，而相應對競爭對手高通的產品為S600、S400系列，法人認為，該營收占比占聯發科約5~10%，而聯發科相對高毛利的產品中高階4G晶片以及最新的5G天璣系列，目前觀察到的主要客戶為OPPO、vivo以及小米等，主要是非華為的其他陸系品牌採用，假設後續華為手機市占率下滑，其他陸系品牌也因華為禁令而轉風向減少採用高通晶片，則聯發科反而有機會受惠，換句話說，可以不用太悲觀。

顯示器驅動晶片廠方面，聯詠、敦泰等出貨的OLED DDl或是TDDI，都是以陸系品牌為主，法人認為，在禁令升級後，假設真衝擊華為手機市占率下滑，則聯詠、敦泰儘管仍有掌握其他陸系品牌追加訂單，但對於流向三星、蘋果的市占率則無法挽回，整體來說，多少還是會有衝擊。

此外，聯詠剛推出的指紋辨識晶片，原本預計在今年開始出貨給華為，未來在禁售令升級後，出貨時程可能又要遞延。

瑞昱主要提供華為消費性網通產品，今年原先看好5G將持續支撐網通產品出貨動能，但在美國擬進一步阻斷華為5G發展的動作頻頻下，有徒增變數。

至於WiFi射頻晶片廠商立積，在大陸於中興事件後，產業力拚半導體「去美化」後，對華為WiFi Router射頻晶片的供貨比重大幅度成長，這也帶動立積2019下半年以來營收強勁成長，只是目前用於手機的WiFi射頻晶片的供貨比重仍低，未來如果華為的手機銷售因為禁令受到衝擊，則對WiFi射頻晶片的需求也會減弱，則立積的營收成長動能也會受到影響。

(時報資訊)