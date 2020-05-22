新北市新莊區房市除了多數聚焦擁有重大建設利多議題的新莊副都心、頭前等重劃區外，非重劃區的舊市區商圈，因生活機能極為發達，讓在地店面一店難求。

據全國不動產企研室統計近年舊市區商圈店面實價登錄交易，不論是上新莊的幸福路周邊商圈，或下新莊的西盛、四維、裕民傳統市場生活圈，都有不少亮點交易，更有屋主持有2年多便獲利1100萬元，投資報酬率驚人。

據全國不動產企研室統計內政部實價資訊，發現去年1月幸福路商圈周邊有2筆店面交易都有亮眼投報率，其一為自強街37巷14弄門牌建物，屋齡已43年，1樓店面+2樓住家共約50坪，屋主於105年11月以7600萬元買進，持有2年3個月便以8700萬元高價賣出，獲利高達1100萬元。

另外一筆則為昌平街門牌，屋齡約18年，屋主於102年7月以1500萬元入手，去年1月轉售價達1968萬元，468萬元輕鬆入袋，投資報酬率超過3成。

全國不動產新莊頭前店店長陳珮心表示，新莊傳統商圈發展起源早，真正生活機能集中在非重劃區的舊市區商圈，可說是新莊店面市場的一級戰區，尤其以該2筆上新莊幸福路周邊店面交易來說，位置靠近昌隆國小學區，安親班、早餐店、餐飲業密集，多年來幾乎無店面空置。

核心店面每坪有120~150萬元身價，一般均價則約在80~100萬元行情之間，近年因房價不斷飆漲，投資報酬率約在2~3%，依舊是一店難求，幾乎少有賠售交易。

至於下新莊商圈也有3筆店面投資約2年便獲利頗豐，根據全國不動產企研室統計，如今年1月成德街具店面效益的24.66坪華廈1樓戶以1550萬元成交，而前一手屋主106年持有成本僅1326萬元，投資2年多賺了224萬元；福營路去年11月則有1樓店面+2樓住家建物以2500萬元成交，輕鬆賺了300萬；裕民街則有獲利110萬元、屋齡42年店面交易，單價高達88.2萬元。

全國不動產新莊店店長黃彥璋指出，下新莊最熱鬧商圈集中在西盛、四維、裕民3大市場，靠近傳統市場核心店面有百萬元身價，一般則約每坪70~80萬元不等，巷弄內則多為50~60萬元行情，相較台北市中心以及其他縣市鬧區店面來說可說是相當便宜，甚至能以副都心住宅房價買到下新莊鬧區店面，由於價格相對低、租金又不俗，投資報酬率都有3%以上，也讓近期下新莊店面價格上揚2成，詢問度更增加2成。

(時報資訊)