嘉大行銷與觀光學系教授蕭至惠（右）與褔泰桔子商旅嘉義文化店副總經理劉文玲品嘗無毒蔬果製作的排毒水。（嘉義大學提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉大行銷與觀光學系教授蕭至惠（左）介紹嘉大自然農法栽培蔬果。（嘉義大學提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市議員陳家平與幼兒園師生飲用無毒蔬果排毒水。（嘉義大學提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義大學新民校區溫室用天然除蟲水、養雞、雇請工讀生等方式除蟲，以自然農法種出無毒蔬果，未來1年將供應當季蔬果給嘉義福泰桔子商旅作為食材，煮出在地風味的「義」料理，雙方22日簽訂產學合作契約。

嘉大教務長古國隆表示，新民校區實習溫室是嘉大師生結合理論與實務的最佳實踐場域，由農藝系師生、農業產銷研習社員、行銷與觀光管理學系負責生產、行銷，也讓在地民眾能選購當季優質蔬果。

行銷與觀光管理學系教授蕭至惠說，新民校區實習溫室約500坪面積，因應蟲害問題，分多個大、小溫室輪流生產蔬果，用蘇力菌與水調合出天然除蟲水除蟲，也以時薪158元請農藝系學生抓蟲，還養雞刨土、抓蟲，產出蟲吃剩下、農藥零檢出的無毒蔬果。

蕭至惠說，溫室種蟲害少、銷量好的蔬果，有小白菜、小松葉、蕃茄、黑美人西瓜、草莓、哈密瓜、莧菜，因為以教學為主，且成本高，無法大量生產，平常銷路有長期宅配訂購戶，也有到學校運動的社區民眾。

蕭至惠說，因為氣候、蟲害、通路，蔬果的質量難穩定掌握，與商旅簽約，有助於蔬果的銷量及通路趨於穩定，歡迎更多業者洽談合作，這次疫情過後，也歡迎民眾到學校採購。

(中時 )