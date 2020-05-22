嘉義大學新民校區溫室用天然除蟲水、養雞、雇請工讀生等方式除蟲，以自然農法種出無毒蔬果，未來1年將供應當季蔬果給嘉義福泰桔子商旅作為食材，煮出在地風味的「義」料理，雙方22日簽訂產學合作契約。
嘉大教務長古國隆表示，新民校區實習溫室是嘉大師生結合理論與實務的最佳實踐場域，由農藝系師生、農業產銷研習社員、行銷與觀光管理學系負責生產、行銷，也讓在地民眾能選購當季優質蔬果。
行銷與觀光管理學系教授蕭至惠說，新民校區實習溫室約500坪面積，因應蟲害問題，分多個大、小溫室輪流生產蔬果，用蘇力菌與水調合出天然除蟲水除蟲，也以時薪158元請農藝系學生抓蟲，還養雞刨土、抓蟲，產出蟲吃剩下、農藥零檢出的無毒蔬果。
蕭至惠說，溫室種蟲害少、銷量好的蔬果，有小白菜、小松葉、蕃茄、黑美人西瓜、草莓、哈密瓜、莧菜，因為以教學為主，且成本高，無法大量生產，平常銷路有長期宅配訂購戶，也有到學校運動的社區民眾。
蕭至惠說，因為氣候、蟲害、通路，蔬果的質量難穩定掌握，與商旅簽約，有助於蔬果的銷量及通路趨於穩定，歡迎更多業者洽談合作，這次疫情過後，也歡迎民眾到學校採購。
(中時 )
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