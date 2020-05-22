考量新冠肺炎疫情影響，外貿協會突破地域限制、加速佈建整合式線上服務，全球資通訊指標大展「台北國際電腦展(COMPUTEX)」，將於6月起，舉辦一系列線上活動，在分享產業最新趨勢之餘，同步協助台灣業者突破疫情、搶攻全球資通訊產業復工商機。

首先登場的是6月2日至4日「#COMPUTEXOnlineTalks」，邀請BenQ Business Solutions Alliance(明基佳世達解決方案聯盟)、Delta Electronics(台達)、NVIDIA(輝達)、Qualcomm(高通)及Supermicro(美超微)，分享如何透過5G及AIoT關鍵技術推動科技創新，實現跨界融合的智慧未來。

6月3日的線上採購洽談會，邀請來自14國、共30位重要買主，透過視訊與台灣業者進行洽談，搶進後疫情時代數位需求爆發商機。6月29日的新創產品線上發表，將由優質臺灣新創代表介紹自家創新技術及產品，向全球發聲。

外貿協會葉明水秘書長表示，多年來COMPUTEX積極串聯全球企業夥伴，提供廠商世界級平台，今年實體展覽雖受疫情影響，但COMPUTEX仍持續邀集業界領袖，透過COMPUTEX線上平台分享最新趨勢觀察並爭取商機，致力建構全球科技生態系。

受新冠肺炎疫情影響，外貿協會針對已延期及取消辦理的台灣國際專業展，將同步推出「2D線上展」，協助我國參展商突破各國商旅限制於線上展出多樣產品，並透過外貿協會全球駐外單位將廣邀國際買主至線上展瀏覽並進行採購下單。

台灣國際專業展預計推出近20項線上展，包含台北國際電腦展及InnoVEX展區、台北國際自行車展、台北國際體育用品展、台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台北國際機車產業展、馬來西亞銀髮健康照護展、台北國際禮品文具暨文創展、台北國際智慧機械暨智慧製造展、台北國際塑橡膠工業展、台北國際製鞋機械展線上聯展、台灣國際美容展、台灣國際醫療暨健康照護展、台北國際食品展、台北國際食品加工機械展、臺灣國際生技製藥設備展、台北國際包裝工業展、台灣國際飯店暨餐飲設備用品展及台灣國際清真產品展等。

除了線上展，外貿協會也推出一系列「台灣國際專業展整合式線上服務」，包含線上採購洽談會、線上新產品發表會及線上國際論壇。

(時報資訊)