高市府公布照片，指出韓國瑜早上八點就開始在各地巡視災情 (圖／高雄市政府官網)

韓國瑜也在自己臉書貼出上午視察地點 (圖／韓國瑜臉書)

不少網友直呼市長辛苦了，但也有人酸都淹到小腿肚了還說沒淹水 (圖／韓國瑜臉書)

受到滯留鋒面與西南氣流的雙重影響，全台下起大雨，南台灣更是暴雨不斷，高雄多地今天(22日)也傳出積水情形，但早上的豪雨應變中心卻不見市長韓國瑜身影，改由副市長李四川坐鎮，因此傳出許多質疑聲音。對此高雄市政府在官網貼出一系列照片，原來韓國瑜從早上8點就開始在各地巡視積水情形，打臉質疑者。

高雄市政府表示，部分地區一早就陸續傳出積淹水情形，因此韓國瑜早上八點就在水利局長李戎威陪同下視察各地，包括曹公新圳、寶業里抽水站、澄清路、右昌街等，稍作休息後，下午繼續到神農路、七賢三路、七賢抽水站視察。

韓國瑜也在臉書貼出自己視察情形，不少網友紛紛留言：「市長辛苦了」、「水退得很快」、「風雨中視察還要被網路攻擊，心疼」、「真的是苦民所苦好市長」，但也有人酸「任憑淹水，繼續向前」、「自己照片都淹到小腿肚還說沒淹」、「當初話別講這麼滿就沒事了」。

(中時電子報)