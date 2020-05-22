高雄樹德家商參加由勞動部勞動力發展署主辦第50屆分區技能競賽表現亮眼，在南區分區賽美容、餐飲、廣設及資處等項目，摘下2金、2銀、3銅，得獎選手將於9月參加全國賽爭取前3名佳績，並可獲取第46屆國際技能競賽國手選拔資格賽門票，隨後代表台灣到國外參加國際技能競賽。

南區競賽的對手皆來自各高職及大專院校相關科系學生，榮獲美容職類第1名的張晴婷在國中時成績相當不理想，學習毫無目標，因而參加樹德的美容技藝班後決定就讀美顏班，忙碌的培訓生活令她備感充實，經過老師辛勞的指導，累積多次的比賽經驗，才在這次的分區賽脫穎而出。

美髮職類金牌得主黃沛筠表示，國中時的她對讀書沒興趣，所以報名技藝班，學自己喜歡的美髮，他膽大心細的優點深受專業老師欣賞，因而獲選美髮選手，也因為有老師的精心培訓和媽媽的支持與鼓勵，讓他的學習苦盡甘來，未來也會持續鑽研自己的技術，將自身學習的專業服務大家。

此次榮獲資訊技術軟體設計職類銀牌的林哲銘表示，從高一受專業老師發掘並一路培訓到比賽，期間不管是挑燈練習、放學後咖啡廳繼續奮戰或不斷涉獵業界相關資訊，都在這次的比賽看到成果，感謝老師引導我找到自己的路，找到想走的路。

樹德家商校長陳茂霖表示，校內老師們願意當技職教育的伯樂，成就潛能無限的千里馬，這也是樹德家商一直以來的辦學理念，再加上學生們無數次的辛苦練習，即便經歷多次失敗也不放棄的精神，才能有傑出表現，期待全國賽學生們再創佳績，甚至站上國際舞台發光發熱成為「台灣之光」。

(中時 )