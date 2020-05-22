◎彰縣警局人事調動 8警職大風吹

彰化縣警察局再度進行後勤科科長等職務調整，縣警局表示，為應本局勤業務需要，有關本局後勤科科長等職務調整，經局長方仰寧邀集兩位副局長、主任秘書、督察長及人事室業務主管等共同開會檢討，刑大副大隊長林世明調陞交通警察隊隊長等，共8名重要警職調動。

◎追遠航12萬筆退票 民航局：6月起退款

遠東航空去年12月12日無預警停飛，今年1月31日被交通部廢止遠航民用航空運輸業許可，根據民用航空局統計，消費者登記退票約12萬筆、金額約1.4億元，相關資料由遠航委託律師審查中，預計6月起陸續退款。

◎深夜大雨傾盆 台南市安中河再現

梅雨過境，台南市22日零時許開始狂降雨，安南區安中路2段凌晨1時許水深及膝，網友拍照上網發文，告知「安中河」再現，安平區承天橋旁的安平路疑似因大雨將路基掏空，造成路面塌陷。

◎港版國安法 林鄭月娥聲明：全力配合

對於大陸全國人民代表大會將審議有關建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)(《決定》)，香港特區政府網站今天(22日)刊登行政長官林鄭月娥的聲明。林鄭表示，《決定》通過後，香港特區政府將全力配合。

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(中時電子報)