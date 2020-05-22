台中財政局長羅仙法表示，投資建設帶來經濟效益，水湳區段徵收、第13、14期市地重劃開發的盈餘，將挹注市庫，支應建設及償債財源。（盧金足攝）

6都中誰是債王？台中市議員何文海22日質詢時，拿出6都舉債表，台中名列第3名，負債金額1024億，擔心若繼續債台高築，恐債留子孫，要求市府訂出還款計畫，財政局長羅仙法表示，市府重大基礎建設陸續完成，舉債金額將趨緩，投資建設帶來經濟效益，水湳區段徵收、第13、14期市地重劃開發的盈餘，將挹注市庫，支應建設及償債財源。

何文海表示，6都中，只有台北市柯文哲有還債，質疑台中市還債計畫未實施，比較前市長林佳龍任內有88億舉債空間，現任市長盧秀燕有92億舉債空間，年度總預算林佳龍任期時編列1800億，現在盧秀燕總預算增到2000多億元。

何文海說，依據財政部2019年7月份6都舉債報告顯示，台中市政府舉債1024億元，排行6都第3名，政府拚命花錢，市府舉債創新高，憂心盧秀燕主政下的市府會債留子孫。

他呼籲盧秀燕應清楚說明是否有明確的還款計畫，在其任內增加多少舉債、用途流向，此外，自償性計畫、還債計畫應向市民說明，1年利息負擔、債務對台中市政造成的影響等，應開誠布公讓台中市民明確掌握，否則任期一到，債留子孫將是台中市民要面對的苦果。

羅仙法表示，市府各機關落實開源節流、嚴控財務收支，檢討各項支出實益。108年度市府自編決算結果，歲入超收42億元、歲出減支73億元，合計減債115億元，可作為未來預算財源。

財政局強調，市府重大基礎建設陸續完成，支出將逐年下降，舉債金額將趨緩，尤其投資建設將帶來經濟效益，稅、費自然成長，可挹注未來施政，目前水湳區段徵收、第13、14期市地重劃開發的盈餘，將挹注市庫支應建設及償債財源。

(中時 )