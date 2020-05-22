歷經重重波折的台中捷運綠線延伸大坑、彰化案又現曙光！台中市府交通局指出，相關可行性研究已依照交通部審查意見做修正並送中央審議，其中，一度因路線規畫引發爭議的烏彰段，經與彰化市公所協調後取得地方同意，並將於彰南路、中山路增設1處站點。

交通局長葉昭甫指出，捷運綠線往北延伸至大坑段全長2.49公里，將新設2處車站，此部分日前獲地方及交通部同意，無大問題；而往南延伸至彰化段的部分全長6.59公里，原本預計設置4處車站，經與彰縣府溝通、考量彰化東區未來發展，確定增加至5處車站，總工程費達266.09億元。

捷運延伸至彰化的建設案喊了多年，去年10月台中、彰化終於就延伸路線達成共識，並提出可行性報告送交交通部，原本預定去年底審查定案，卻因彰化市公所對路線規畫有意見，交通部退回此案、要求地方重新溝通協調，使得捷運綠線延伸彰化再度延宕。

中市府交通局指出，台中、彰化縣市政府及彰化市公所今年多次開會，針對路線方案進行討論，終於有了初步共識，今年2月底確定維持原路線規畫，但彰化延伸段較原規畫案再延長1.26公里至鐵路高架化金馬站，並將增設1處車站。

交通局強調，烏彰段延長並增設車站後，將形成台化廠區、台鐵及鹿港輕軌共站，可以帶動台中及彰化的通勤便利與觀光發展，而增設車站部分則更將帶動彰化東區發展，可望帶動中彰共榮。

而針對有台中市議員建議優先推動捷運綠線延伸大坑段，葉昭甫說，無論是大坑段或烏彰段都在台中捷運路網中占有重要角色，考量延伸段工程規模較小、機電系統需與主線相容等施工問題，若分開施工恐招標不易，仍計畫一併進行。

(中時 )