新北市中和區公所一線人員依據市府製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」加速核定。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所一線人員依據市府製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」加速核定。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，自5月6日起行政院加碼現金補貼無投保工作者，由各公所受理申請，新北市中和區公所每天受理逾千件申請案，面對多元態樣的川流申請案，市府製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」，讓第一線審核同仁有所依據，有助於第一線同仁綜合判斷，加速核定。

從訂定標準作業流程前每日平均核定一百多件，到訂定後每天可達一千多件，20日當日甚至核定1924件，效益驚人。公所累積收件6787件、累計核定5851件，核定比例高達86.2％，餘13.8％系統皆已登打完成，等衛福部社福系統查調完成案件回來後，將進行審查，審核率達100％，可望為艱苦人及時紓困。

中和區長賴俊達表示，「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」內含新北市政府擴大急難紓困審查標準作業流程（SOP）、系統登打操作流程及系統審核操作流程，33個步驟化繁為簡，步驟流程明確，同仁按表審核、按圖操作，達到快速發放、及時紓困等實際執行效益。

手冊訂定後，公所辦理兩次講習，讓同仁了解整個標準作業流程，增加應用人力，審核同仁由原先2位承辦人擴充到社會課40位，再擴充到全所支援，共101位，加速受理收件，也縮短登打、審核時間，處理速度加倍；不僅新北市各區，同時11縣市也索取使用手冊。

賴俊達也表示，感謝公所同仁犧牲休息時間及假日，戮力且積極受理民眾案件申請及審查，相信能讓艱苦人快速領取紓困金。

(中時 )