書店是一座城市重要文化風景，台南因坐擁各式各樣獨立書店，自成獨特文化風景，為行銷推廣台南獨立書店，文化局特別推出「悅讀台南」活動，25日起民眾只要至「文創PLUS－台南創意中心」網站活動頁面所列24家台南獨立書店，當店消費滿150元，可隨機獲贈成功洋芋片、至聖點心麵、天后豌豆酥等熱銷古蹟文創商品，每店限量60份，送完為止！
近期因為新冠肺炎疫情，台男多家獨立書店多少受到影響，業績衰退約3至5成，文化局宣布自5月25日起，民眾只要至「文創PLUS－臺南創意中心」網站活動頁面所列的24家台南市獨立書店，當店消費滿150元（不限消費內容），即贈文化局開發的古蹟限定創意商品1份。
此外，5月25日起至6月29日期間，讀者只要跟著「臺南獨立書店散策地圖」按圖索驥至臺南的獨立書店拍下書店風景或與書店合照，上傳到「藝遊臺南」粉絲專頁抽獎活動貼文，即可參加6月30日的「臺南神級商品」抽獎，共有15個獎項，邀請大家一起讀好書，支持在地書店！相關活動詳情請至「文創PLUS－臺南創意中心」網站或「藝遊臺南」粉絲專頁查詢。
(中時 )
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