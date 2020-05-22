美國總統川普21日指出，中國若在香港推行港版國安法，美國將作出強烈回應。針對此一表態，中國外交部發言人趙立堅22日用三個「堅定不移」予以回應，即中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移；貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移；反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

川普21日在離開白宮前往密西根州時簡短回復記者提問說，「如果這發生了，我們會非常強力地回應。」

趙立堅在22日舉行的外交部記者會上表示，國家安全是國家生存發展的基本前提。放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

21日晚，大陸十三屆全國人大三次會議議程公佈，會議將審議「關於建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制決定（草案）」。

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