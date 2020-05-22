以為單純天真的女友，竟暗藏多位「男客名單」，一位男網友在臉書吐苦水，表示自己的前女友，交往時期相當害羞單純，跟男網友說「不敢看到生殖器」，因此交往以來還沒發生過關係，也會用各種理由不公開戀情，某天心血來潮看自己送給女友的平板，意外打開潘朵拉的盒子。

男網友從平板發現一個資料夾，不僅有許多成人影片，還有一長列的男客資訊，玩的東西大多是視訊電愛、電話聊色等，有些男客還被特別標記，至少30人以上，除了利用這些方式賺錢外，前女友還加入聊天群組，裡頭都是背著男友、老公在外面玩的女生。

男網友在爆怨公社曝前女友騙超大(圖片取自/爆怨公社)

憤怒的男網友無法置信，「連A漫都不敢翻，連我內褲都不敢洗的女孩？各種可以賺到錢的app她都有，平板還是我買給她的，家裡和手機的網路吃到飽都是我在繳，現在她沒平板了因為我砸了，還有她真的跟照片完全不一樣，要泡水10天變腫才接近本人」。

且交往後女友一直不願意公開戀情，但男網友不介意，只要兩人相愛就好，期間女友透露「人生第一個男朋友是我，可是以前差點被變態強暴有陰影，要我給她時間」、「看到男生器官激起回憶會想嘔吐」，因此兩人從未有性行為，想不到真相竟讓自己如此不堪。

(中時電子報)