美系外資出具最新台股策略報告，上修台股目標價，由先前的8500點上修到10200點，估值是以今年下半年到明年上半年台股14.6倍本益比為基礎。

雖然該外資上修台股目標價，但仍提醒投資人期間操作要審慎保守，因為台股將進入淡季，且有企業獲利修正的壓力。該外資給予12檔個股「買超」，並給予4檔「賣超」。

12檔買超個股為台積電(2330)、聯發科(2454)、玉山金(2884)、日月光投控(3711)、緯穎(6669)、智邦(2345)、欣興(3037)、致茂(2360)、日友(8341)、中裕(4147)、樺漢(6414)、金可-KY(8406)。

4檔賣超分別為國泰金(2882)、台化(1326)、儒鴻(1476)、宏碁(2353)。

針對520總統就職後的兩岸關係，該美系外資認為，蔡英文就職演說符合期望，並沒有讓大陸感到驚訝或刻意激怒，而引發來自大陸的任何報復性評論或行動，但是，鑑於沒有在演說中提及「92年共識」，因此，中國不會主動發起具建設性對話或政策，兩岸的關係仍難以解凍。

另外，外資表示，雖然有些國家已經解封重啟生產，但由於疫情的不確定性仍高，讓一些經濟學者預測全球將陷入大蕭條以來的最大衰退，疫情甚至可能比1918年當時的大流感更為嚴重，因此，下半年全球經濟想要呈「V」型反轉的挑戰是很高的，新冠肺炎疫情流行恐將貫穿2020年。

最後，美國對華為祭出的新制裁，也會限縮半導體和相關供應鏈在下半年的成長動能，雖然目前大多數半導體業者，仍認為在去年的低基期下，今年會有10~15%之間的年成長，惟下半年需求依舊不能樂觀。

(時報資訊)