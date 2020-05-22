德微(3675)前4月合併營收為5.27億元，年成長10.09%，受惠於伺服器、NB及雲端記憶體需求強勁，且第2季產品組合較佳，毛利率拉升，德微第2季營收及獲利可望優於第1季，公司亦審慎樂觀看待下半年，激勵今天股價逆勢收高。

德微因廠區在台灣，且受惠於遠端生活需求，各產品出貨暢旺，加上亞昕調整效益顯現，讓德微今年上半年業績未受新冠肺炎疫情影響，今年第1季稅後盈餘為2244萬7000元，較去年同期成長23%，每股盈餘為0.51元，居國內二極體廠之冠，累計前4月合併營收為5.27億元，年成長10.09%，由於訂單已延續至第3季，讓德微不僅第2季業績看好，第3季亦不看淡，有機會逐季走高至第3季。

在亞昕部分，德微併購後積極調整產線，且達爾將外購晶片需求轉至亞昕，讓亞昕的稼動率及良率均大幅提升，過去亞昕月產約3000片，2018年底拉升到1萬片，2019年底已達滿載的2萬片，亞昕亦順利在2019年6月開始轉虧為盈，未來將持續透過人員配置及機台設備去瓶頸，讓生產製程運作更為平順，進一步提升生產效率。

儘管因新冠肺炎疫情致使產業變數不少，德微持續強化產線能力、提升良品率，優化產品組合，隨著調整效益顯現，德微審慎樂觀看待下半年業績，今年業績有機會比去年好。

(時報資訊)