高市交通局與高醫、高雄客運三方合作，推動復康巴士「醫療快速通關」，大大縮短就醫等候時間。（柯宗緯攝）

高齡化時代來臨，為提升長輩及身心障礙者就醫服務需求，高市交通局22日與高醫、高雄客運三方合作，全國首創無障礙復康巴士「醫療快速通關服務」，透過訂車系統與院方門診系統結合，大幅縮短看診時間。

據統計，8成搭乘復康巴士民眾持有重度殘障手冊，其中6成逾60歲，交通局及高醫有感於身障病友行動不便，在乘車、就醫所需時間較一般人多，因此合作推出「醫療快速通關服務」，透過該新政策可縮短就醫等待時間，及提高復康巴士服務周轉率。

交通局長鄭永祥說明，民眾依現況透過網路或電話預約復康巴士成功，資訊立即上傳到高醫，民眾於就醫當天用健保卡至門診報到，院方門診系統便顯示復康巴士預約相關資訊，可提早安排醫療相關的服務，避免因門診時間過久，錯過回程班次。

高醫院長侯明鋒提到，高醫秉持「關懷創新、善盡社會責任」精神，透過門診與訂車兩大系統的結合，可提前知道復康巴士預計抵達及離開時間，以利安排優先就醫順序，在防疫期間也可減少停留醫院時間，降低感染風險，對於弱勢族群是一大福音。

高醫秘書劉信良說明，門診掛號名單會將復康巴士病友註記，可優先通關就醫。85歲黃爺爺已使用復康巴士1年多，昨他由孫女陪同看診，診間已註記星號，護理師可預先調度時間。黃小姐則透露，先前曾看診時間較久，錯過回程巴士，再等兩小時很辛苦，這項新政對病友和家屬來說都很便利。

(中時 )