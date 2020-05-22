新北市中和區東德宮為感謝新北市消防局第七救災救護大隊全體消防人員，捐贈住宅用火災警報器300個。（第七大隊提供）

新北市中和區東德宮為感謝新北市消防局第七救災救護大隊全體消防人員，多年來在地方上所付出之犧牲奉獻精神，由主委謝志明代表捐贈住宅用火災警報器300個。謝志明強調，秉持回饋社會精神，取之社會用之於社會。

第七救災救護大隊表示，傳統老舊社區居多，為保障大眾生命財產，更應落實裝設住宅用火災警報器，特捐贈火災警報器，即可造福300戶中和區弱勢族群，期能降低住宅火災發生，並有效提高市民火災預警意識以確保生命及財產安全，以貫徹維護公共安全之決心。

(中時 )