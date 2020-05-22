回饋社會！中和東德宮捐火災警報器300個 17:302020/05/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區東德宮為感謝新北市消防局第七救災救護大隊全體消防人員，捐贈住宅用火災警報器300個。（第七大隊提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區東德宮為感謝新北市消防局第七救災救護大隊全體消防人員，捐贈住宅用火災警報器300個。（第七大隊提供） 新北市中和區東德宮為感謝新北市消防局第七救災救護大隊全體消防人員，多年來在地方上所付出之犧牲奉獻精神，由主委謝志明代表捐贈住宅用火災警報器300個。謝志明強調，秉持回饋社會精神，取之社會用之於社會。 第七救災救護大隊表示，傳統老舊社區居多，為保障大眾生命財產，更應落實裝設住宅用火災警報器，特捐贈火災警報器，即可造福300戶中和區弱勢族群，期能降低住宅火災發生，並有效提高市民火災預警意識以確保生命及財產安全，以貫徹維護公共安全之決心。 (中時 ) #火災 #警報器 #社會 #住宅 #精神 也許您會感興趣 推薦閱讀 防患未然 鹿港在地企業聯合捐贈3300個住警器 11:452020/05/18 生活 校園深夜警鈴大作 附近居民罵翻：不是第1次 14:012020/05/19 生活 中油橋頭油庫 邱志偉盼提高回饋補助 17:012020/05/20 生活 桃園將完工第2座社宅 套房租金最低僅4600元 17:152020/05/20 風格 520演說重點(二)／社會安定：減輕人民負擔 減少社會問題 17:232020/05/20 政治 桃園第2座社宅將完工 套房租金最低僅4600元 17:252020/05/20 財經 旺旺友聯產險推住家綜合險 保障更完善 04:102020/05/21 產業特刊 保障火災受害者態度消極 王鴻薇怒斥市府是錢櫃門神 13:122020/05/21 政治 市議員為中華路火災業者請命 經發局：管委會協助攤商復原 09:492020/05/22 生活 國泰產險「住家保戶傘」住家任何風險皆有保 16:102020/05/22 財經 社會熱門新聞 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 女友看到下體想吐 驚見男客名單超敢玩 - 社會 人妻天天爬山 偕小王從背後享高潮 - 社會 彰化縣警局人事調動 8名重要警職大風吹 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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