高雄市今天豪大雨，多個地區淹水，高雄市長韓國瑜未露面遭外界質疑，其實他在早上8時前往7個淹水點視察，民進黨桃園市議員王浩宇，應該被檢視的是排水速度，沒有必要為此指責韓國瑜。

韓國瑜今天早上視察：寶業里抽水站、澄清路、澄和路、曹公新圳、右昌街等7個淹水點，下午則到神農路視察。韓國瑜表示的，他期盼下雨可以間歇性，不要持續性，再來就要看退水速度，退水速度才是市府努力的真本領。他強調退水速度最重要，每個地方他都有派人去看。

王浩宇今天則在臉書貼文直言，高雄短短幾小時降下300毫米的雨量，網友說：韓國瑜怎麼不見了？事實上，這樣的降雨強度，任何一個城市都難免出現短暫積水，應該被檢視的是排水速度，沒有必要為此指責韓國瑜。他也指出，重點是，以後不要亂畫大餅：清淤大家都有在做、陳菊時代就已經在做，不是只有韓國瑜有做。

有辋友也認為，「瞬間雨量超過排水正常設計，會暫時積水本來就是正常的。」不過也有人質疑，「484因為桃園也有積水，怕被嘴R？」王浩宇回說：「桃園還好？」

(中時電子報)