上市公司首季財報已全數公告，根據證交所22日審核結果，共有等11檔因每股淨值低於票面，25日起將暫停融資券交易，云辰（3190）每股淨值回復至票面以上，恢復融資融券交易。

證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報109年第1季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易有價證券調整名單出爐。

其中，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有11種包括上曜（1316）、大東（1441）、宏遠（1460）、南緯（1467）、三洋紡（1472）、第一銅（2009）、中鴻（2014）、國碩（2406）、華航（2610）、台南-KY（5906）、泰福-KY（6541）。

而每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券只有云辰一檔。

證交所表示，以上調整作業將自5月25日起實施。

(工商 )