東元總經理連昭志在今(22)日法說會表示，大陸疫情趨緩，經濟出現V型反轉，東南亞及北美市場不好，第二季營運受影響6％～8％；損益受影響5％～7％。第三季很難講，要看北美及歐洲疫情和緩之後，經濟是否反彈，還有很多變數，第三季至第四季希望持平或成長。

東元今(22)日下午舉行股東會後首次法說會，東元董事長邱純枝、總經理連昭志及財務長葉文中連袂出席說明東元第一季營運表現及今年營運展望。

東元第一季合併營收106.65億元，比去年同期減少8.9％，主要是受疫情影響，北美營收減少2.4億元、義大利減少2.3、大陸2.8上海及東南亞1億元，營收減少，運費、包裝、進口及人事等費用也減少，營業利益8.09億元。營業外收支因東元持有外部上市櫃公司股票受疫情影響而所有修正，減少約2.4億元，其中影響比較大是王道銀行、聯電、台積電及亞太電等金額達1億多元，依權益法認列烘培公司，第一季獲利也比較少。淨利歸屬母公司4.47億元，年減29.6％，EPS為0.23元。原物料價格因疫情而做修正，成本遞減效益第一季浮顯及家電毛利相對比較好，費用控管，毛利率回升至24.2％。台灣佔營收比重55％、美洲16.8％、大陸8.5％，馬達毛利率20～30％，家電17％～18％。

葉文中指出，受到疫情影響，馬達業務第一季營收占比從去年同期50％下滑至46％，自動化、家電、能源工程及其他營收占比相對有提升，轉投資東捷及宅配通等公司，尤其宅配通營收及獲利都因疫情而有不錯表現。

法人詢問未來股利配發是否再提升或以60％等議題，東元董事長邱純枝針對表示，東元這次股利配發率是60％，公司目標是希望逐年提升股利配發率，最低限不是60％而是以60％為起點，往上提升。

針對法人提問東元第二、三季營運情況，連昭志表示，東元第一季營運受疫情影響而衰退，目前大陸疫情和緩，經濟初步呈現V型反轉，東南亞目前還是不好，美國除疫情不好，油價很低，東元因應美國油氣業景氣不佳，做了很多對應，北美重點項目爭取移轉到電力及水力等，大家努力，大陸經濟初步V型反轉，東元可得到好處，預估第二季營收受影響6％～8％，損益受影響5％～7％。第三季目前還很難講，要看北美及歐洲疫情和緩，經濟是否反彈，還有很多變數，第三季至第四季可維持持平或爭取成長。

法人關切東元第二季毛利率是否能維持第一季水準，葉文中指出，東元第二季機電及家電毛利率可以維持第一季水準，但第二季工程開始入帳，毛利率比較低一點。第一季王道、聯電及台積電股價下跌受影響1億多元，4月台股回穩後，已回到應有水準，高鐵及富邦媒等公司第一季股票評價損失18億元，第二季股價回升約11億元，富邦媒股價也一直往上，從原本300元攀升至4、5百元，評價利益約15億元。

連昭志指出，大馬達今年實際銷售有機會成長5％～8％，小馬達受影響較大，排除匯率，今年衰退5％～8％，自動控制衰退6％，家電業務今年家用及商用空調都有成長，全年預估成長5％，工程業務今年取單很好，繼續爭取取單也很大空間，可以比去年成長。

連昭志指出，越南受大陸疫情影響很大，東元目前在越南建立供應鏈，印度廠房設計仍在進行，預計建廠會晚三個月，爭取在2021年第一季，目前在EV在印度發展，與國際大廠洽談電動車電力系統，討論未來車型發展，今年二月在台灣推T POWER 90動力系統是東元主打產品，後市看來不錯，很多車廠都與東元接觸。

邱純枝表示，今年股利收入具體數字尚未統計出來，初步與去年同期差不多約8～9億元，義大利MOTOVARIO廠第一季虧損，主因受義大利很早就有封城動作，營運受很大影響，除義大利外，法國、西班牙及印度等主要市場都是疫情重災區而受影響，但MOTOVARIO前4個月接單未受影響，5月中解封，生產慢慢恢復，希望6月能追趕到去年同期水準，希望未來營收及獲利，可以期待。

(工商 )