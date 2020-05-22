2019年5月16日，32家美企供應商同時停止了對於華為的元件供應，全球第三大代工廠偉創力也停止了為華為代工手機，還扣押了華為手機的原材料。這就是所謂華為516事件。而在此期間台積電積極的支持華為的，一直沒有對華為斷供，並多次公開表示支持華為，不會斷供華為，也表示了自己採用美國的技術低於25%，所以無懼禁令。

而在台積電的支持之下，華為去年發佈了眾多的晶片，從手機SoC到AI晶片昇騰910，到服務器晶片鯤鵬920等，還有電視鴻鵠系列晶片、5G基礎晶片等等，在沒有美國晶片的情況之下，保持住了良好的發展。

而今年晶片禁令事件升級之後，台積電也表示沒有斷供華為，目前還在接華為的單。同時因為美國給了華為120天的緩衝期，台積電就利用這120的緩衝期暗助華為。

有消息人士透露，華為已未雨綢繆提前向台積電、中芯等供應商大量下單包括5奈米、7奈米等晶片訂單，這些訂單按製程不同，交貨時間約2.5到4個月左右，預期在9月14日前完成出貨，可望維持華為1季的產品銷售，因此華為到今年底都不會發生斷貨危機。

而這當然也要台積電的幫忙，所以台積電在想辦法協調高通、聯發科、AMD、nivdia等廠商的訂單，先挪部分給華為，爭取在120天的緩衝期內，先幫華為生產足夠的晶片。因為若不如此做，台積電的產能也有限，並且一直是被客戶佔滿的，確實如果不協調很難在120天內生產足夠的晶片給華為，而一旦協調了之後，開足產能幫華為生產，120天還是能夠生產很多晶片，讓華為到今年不致斷供。

(中時電子報)