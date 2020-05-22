《失落航班》月底將於CATCHPLAY＋影音平台全台獨家整季上架。（CATCHPLAY＋提供）

全球狂賣破百億台幣票房的奧斯卡強片《1917》，上周於英國線上觀影平台上架，即空降所有平台點播冠軍，權威電影網站IMDb與Rotten Tomatoes仍維持8.3與89分高分推薦，獲得奧斯卡10項提名殊榮的戰爭史詩鉅作《1917》，已於昨日在CATCHPLAY＋影音平台搶先上架。

為了能更豐富《1917》帶給觀眾的震撼，CATCHPLAY＋推出「看環球強檔鉅片抽好禮」活動，即日起至6月7日止，只要於CATCHPLAY＋觀賞《1917》、《杜立德》、《貓》等多部指定好片，就有機會抽索尼低音藍牙無線耳機及50吋液晶電視。

除了《1917》已搶先上架之外，描述民航「航班716」突然神秘消失在大西洋上空，而事件的背後竟牽扯了懸疑的神祕駭人陰謀的英國最新懸疑影集《失落航班》，即將於5月27日於CATCHPLAY＋影音平台全台獨家正版整季上架。

《失落航班》除了懸疑題材引人入勝，金牌卡司同樣備受矚目，以知名影集《傲骨賢妻》中精湛演出、多次獲艾美獎青睞的英國女星雅奇潘嘉比，在最新影集《失落航班》中飾演偵辦「航班716」失蹤案件的調查員，談及這部影集魅力何在，她說：「人總是對未來無法預知的事感興趣，而《失落航班》以一個飛機失蹤案為開端，來揭開抽絲剝繭調查背後真相的過程，除了讓觀眾一起進入了劇中的懸疑緊張，更可以看到調查員在偵辦案件時的曲折離奇。」

而曾獲一座奧斯卡小金人殊榮的好萊塢實力派演員克里斯多夫普拉瑪，在劇中則飾演雅奇潘嘉比的良師益友，而在真實生活中，雅奇潘嘉比也相當崇拜他，談及能與偶像對戲，她直言：「有時為怕幻想破滅，不該與自己的偶像有太多接觸，但克里斯多夫普拉瑪本人卻遠比想像來得更加完美。」

(中時 )