新北市永和警分局針對違法改裝的幼童交通車輛加強稽查取締。（永和警分局提供）

新冠肺炎疫情雖有趨緩，但警方不敢大意，為維護學幼童上下學安全，新北警針對全轄國小、幼稚園、托兒所及安親班接送時段、地點連續5天規畫學幼童車專案稽查勤務，對於違法改裝的幼童交通車輛加強稽查取締，同時也面對面提醒孩子「戴口罩、勤洗手」。

永和警分局為維護學幼童就學乘坐安車輛安全，針對轄內國小、幼稚園、托兒所、安親班、補習班於接送地點，結合護童勤務，加強稽查白牌、超載、無照駕駛、闖紅燈、危險駕駛、改裝川字座椅等違反道路交通管理處罰條例之違規行為，5天計攔檢稽查34輛，取締交通違規3件，函送設備不符規定者予教育局11件，總計2020年1月至5月共攔檢稽査164輛車，取締違規36件，函送教育局42件。

並持續與教育局、監理單位合作，除了針對違規車輛追蹤及複查外，並以科技設備監控常遭查獲違規車輛之行駛軌跡，分析違規熱點加強查緝。警方發現，有許多業者已經改以租用合法遊覽車接送，顯見永和地區之家長及業者已有高度重視及關注，體認學幼童乘車安全。此外，警察一邊稽查時也不忘告訴小朋友：「記得要帶口罩喔~還有要多洗手~」天真的小朋友看到平常嚴肅的警察叔叔溫馨提醒，個個都可愛的張大眼頻頻點頭。

警方表示，與去年9月份剛開始實施時比較，幼童車違規件數已大幅減少，以往常常看到不肖司機用7歲以下幼童專用接送車來接送個頭體型都較大的國小學童，造成孩子們擠成一團彷若沙丁魚罐頭的場景也幾乎不復見。

永和警分局也呼籲，學童車很多都是以國產商用客貨車改裝，以一般9人座廂型車的座位改裝為16至18人座的幼童專用車後，對於身高至少140到150公分的小學生而言座位太擠、太小，個頭較高的小學生坐在娃娃車內，一旦發生撞擊，頸椎可能因懸空而受傷。

所以家長如發現孩子們坐的是不安全的車輛，請立即向警察單位反映。處罰取締並不是目的，最重要的還是孩童的安全問題；大家一起努力讓業者務必使用合法及安全之合格車輛接送。

(中時 )