市議員張廖乃綸表示，蔡英文總統2017年3月出席總統府中部辦公室啟用茶會時還曾承諾會全力協助並給予補助會展中心，不能對台中人跳票。（盧金足攝）

規畫在中台灣電影中心的國家漫畫博物館，日前突遭文化部「棄置」，另覓地點，水湳經貿園區的重大建設會展中心，雖獲蔡英文總統承諾補助42億元，但市議員吳瓊華、張廖乃綸等人22日質詢時，擔心變成國漫館翻版被喊卡，經發局長張峯源說，目前與經濟部連繫暢通，會展中心還是進行中，進度超前拚2023年完工啟用，實現市長盧秀燕的承諾。

台中市水湳國際會展中心分東側展館與西側展館，由市府負責出資興建的東側展館在2018年底由達欣工程和擎邦國際工程公司以51億8000多萬得標，去年3月開工，截至這個月15日為止，實際工程進度為10.48％，但西側展館到目前還無法啟動開發。

市議員張廖乃綸今日在財經業務質詢中，持續關注工程進度表示，水湳國際會展中心喊了20年終於在盧秀燕上任後動工了，這項重大建設被譽為是百億元會展中心開發案，蔡英文總統2017年3月出席總統府中部辦公室啟用茶會時還曾承諾會全力協助並給予補助，市府負責出資50多億元開發的東側展館進度已超前，反觀蔡總統和前市長林佳龍承諾出資42億，中央卻到現在還沒有核定。

張廖乃綸強調，重大建設不能因為改朝換代、換人當市長就百般刁難，當初蔡總統信誓旦旦承諾補助水湳國際會展中心西側展館42億元的興建經費，現在地方上很擔心這張支票會不會跳票？會不會和國漫館一樣反悔？

吳瓊華關注烏日國際會展中心租約期滿後的規畫，她也質疑經發局的工作報告，內容從工作績效、展望到結語，洋洋灑灑36頁，有圖有文，但是從頭到尾都沒有「烏日會展中心」的內容，難道烏日會展中心會跳票？

吳瓊華表示，大力催生烏日會展中心，就是因為台中市工具機與精密機械的製造王國，產值可以排全世界前三大，但是最佳收到疫情衝擊，工具機訂單大受影響，確實影響很大今年的展出活動都暫停，後續市府也應關心相關單位的損失補助。

經發局長張峯源表示，經濟部說這項承諾還在，市府和經濟部保持密切聯繫，目前癥結點是未來營收拆分比例、成本貢獻度計算等項目還要進一步溝通。

有關西側展館，市府持續與中央密切接觸，今年2月17日、3月5日、4月8日分別召開會議，與經濟部協商土地處分方式與分收比例，預計今年完成協商後，由經濟部送行政院核定綜合規劃報告，展開後續設計、興建作業。國家漫畫博物館

此外，烏日國際會展中心因台中市短期會展產業的展覽需求不敷使用，市府先行向交通部鐵道局租賃新站南段2地號部分土地，並委由民間經營「台中國際展覽館」臨時展覽館；委託期間2017年6月15日至2022年6月14日止，委託契約保留彈性，得展延一次至2024年6月14日止。

目前烏日高鐵特定區等多筆土地，鐵道局正辦理區段徵收盈餘財務結算中，2020年底高鐵台中車站區段徵收盈餘分配配地完成後，將有部分土地可分配給市府，屆時將加以評估後續土地規畫。

烏日多功能設施中心將展示台中優勢產品最新產品的場所，屬於新型態會展中心。奠基於台中市豐富的觀光資源及中台灣龐大的消費市場，以複合商業環境帶動飯店業、禮品業、糕餅業、旅遊業者進駐，帶動烏日地區產業發展及繁榮。

(中時 )