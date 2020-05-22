受到大雨影響，中華足協宣布24日在台南、高雄的兩場企業甲級足球聯賽延到31日，但在桃園、台中的兩場照踢，而木蘭女足聯賽23日移師花蓮，當地雨勢不大，地主花蓮隊則要卯上桃園國際，全力捍衛上周還沒坐熱的龍頭寶座。

木蘭聯賽提供本輪觀戰焦點如下：

蘇芯芸對新北航源梅開二度，助台北熊讚以2比0拿下4連勝。（中華足協提供）

★高雄陽信vs.臺北熊讚

1. 目前的陽信攻守皆明顯失序，進2球、失15球都是敬陪末座，上一輪5球慘敗給花蓮正反映目前的低迷狀態。本輪重點在於陳麗琴、高晨恩組成的鋒線能否打破進球貧乏的窘境，門將李雅婷也必須持續上周的進步，才有可能抵擋熊讚的強勢。

2. 上周將不失球時間推進到連續360分鐘的熊讚，謝宜玲坐鎮的防線可說是固若金湯，本輪只要蘇芯芸、王羿婷、林欣卉等新三叉戟在前線能把握機會進球，勇奪第5勝的機率相當濃厚。

3. 雙熊前一次交手，陽信防線給熊讚進攻帶來相當大的麻煩，直到下半場才由林慈慧遠射破門，但缺少門神陳巧倫的陽信能複製這樣的頑強嗎？本戰最大焦點將是獲選上周最佳進攻球員的蘇芯芸，她若能持續發揮禁區破壞力，熊讚其他進攻好手將會有更多機會、帶給高雄後防極大壓力。

★新北航源FC vs. 台中藍鯨

1. 航源上周以0-2敗給熊讚，也中止了開季連4戰取得進球的紀錄，但面對火力強大的藍鯨，可能會再度將大將陳英惠先後撤穩固後防，避免發生上次交手上半場開局先掉3球的狀況，再來伺機進攻。

2. 藍鯨至今15個進球仍是稱霸全聯盟，包欣玄、李綉琴火力不減，但門將的穩定度依舊是最大不安要素，上週面對桃園仍失兩球，強大的進攻能力能否掩蓋住後防缺陷，將會是左右勝負的關鍵。

3. 藍鯨「雙琴」李綉琴、賴麗琴目前生涯例行賽進球數各為59球、39球，也是分居木蘭史上第1、2位，本周有機會雙雙叩關整數關卡，航源勢必全力阻止她們創造歷史。

花蓮16歲小將黃湘怡（右）上周替補上場30秒破門，還差點製造1記12碼球。（李弘斌攝）

★花蓮 vs. 桃園國際

1. 花蓮上周大勝陽信達成4連勝並登上榜首，攻防表現皆屬頂級，上一輪更出現小將黃湘怡的替補30秒進球，先發板凳都發揮精彩，本輪追求5連勝可說信心滿滿。

2. 國際上周的史上桃園主場首戰2-5敗北、且苦吞3連敗，但轟出14記射門、8次射正等數據都不遜色於藍鯨，顯示進攻有一定宰制力、只是效率欠佳；但防守方面，無論採用3後衛或4後衛，國際前5戰僅1場未失球，這是必須馬上調整的課題。

3. 吳詩萍、譚汶琳本季前5戰中有4戰破門、且連3輪比賽同場進球，只有第2輪在台中太原球場沒有發揮，本輪重回花蓮縣立體育場的表現令人期待。

(中時 )