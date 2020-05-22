因經濟前景具有疑慮，加上受美中貿易戰影響，美國對上游晶片廠的採購限制，權值股走低，周五台股收跌197.16點或跌1.79%，來到10811.15點，成交量1771.83億元。

富蘭克林華美投信認為，受美中關係影響且美國對華為手機上游晶片供應商有條件限制，台股走勢偏整理格局，建議可持續留意相關變數，逢低介入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短期內，因類股輪動頻率較高，須留意的因素面向也多，一旦科技類股表現偏弱，資金仍留在市場中，則轉往疫情受惠類股如消費、生技醫療、醫療器材、口罩、檢測與試劑等產業輪動。

周書玄認為，短線基本面不變下，台股仍處於高檔整理，但因國際疫情變化，連帶影響中美貿易戰，美國總統川普持續對中國表示不滿，全球股市受累下，連帶台股有可能再持續修正，不過，後續經濟狀況仍要觀察疫情變化，是否出現緩和或是再度惡化。

周書玄分析，近期台股相對高檔震盪，除與中美貿易狀況，影響手機晶片出貨等科技類股表現偏弱外，資金面與多國之主權基金抽離亦有關聯，由於外資尚未回流，讓權值股表現相對上攻不利，若主權基金持續抽離資金，回國救財政，則後市展望又可能再陷入整理階段。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，台股大盤處於高檔整理格局，以個股表現為主，基本面不變，看好族群仍是以科技上游供應鏈、生醫、製藥等，尋找受惠疫情之下，產業具發揮亮點者為主；此外，建議持續觀察半導體、晶片、組裝廠等科技權值股，其股價是否領先站穩年線之上，則大盤有機會繼續向上突破。

(時報資訊)